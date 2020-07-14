Боевики подорвали бронетранспортер с российскими военными в Сирии

Трое российских военнослужащих получили ранения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Все пострадавшие эвакуированы с места ЧП, угрозы их жизням нет, пишет bfm.ru. Раненые россияне доставлены на авиабазу Хмеймим.
В результате подрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.
Атака на совместный российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Патрулирование пока прекращено.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками.
О патрулировании
Российские и турецкие военные занимаются совместным патрулированием трассы М-4 Сирии в соответствии с договоренностями президентов двух стран от 5 марта 2020 года. Дорога соединяет порт Латакия с иракской границей.
Патрулирование с участием военных машин и российских беспилотников осуществляется раз в несколько дней или недель, 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль.