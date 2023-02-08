8 февраля
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Происшествия

Боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета. Требование террористов

Пилот самолета авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками, сообщает ТАСС.

В самолете.
В самолете.
CC0

ЧП случилось в Индонезии. Пилот — из Новой Зеландии.

Ответственность за захват заложников взяла на себя национально-освободительная армия Западного Папуа (в Индонезии считается террористической организацией, — прим.ред.).

Террористы требуют признать независимость региона, указывает Газета.Ru. Подробности ЧП пока не приводятся.

В 2016 году мужчина захватил лайнер, летевший по маршруту Александрия — Каир. Мужчина потребовал перенаправить его в Турцию или на Кипр. Практически все заложники были освобождены после приземления в Ларнаке.

Через несколько часов переговоров с захватчиком полиция приготовилась штурмовать самолет. Вскоре власти Кипра заявили об аресте угонщика.

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