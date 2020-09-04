Боевую отравляющую «Лошадь» назвал «Новичком» полковник. Подробности о яде «под прикрытием»

Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии, рассказал Lenta.ru один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк. Также он рассказал и о других названиях яда.

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Этим занимался и я в том числе. Разработка „Новичка“ велась более 10 лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику, — но озвучивать эти требования не могу», — рассказал Ринк.

Название

В разное время «Новичок» носил разные названия. Их придумывали военные.

«Нуклон», потом «Лошадь». А название «Новичок» было придумано «одним полковником» в конце 80-х годов. Впрочем, какой пост занимает сейчас полковник, один из разработчиков не сказал.

Судьба пассажиров рейса

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО) Александр Сабаев сообщил, что если бы состояние российского оппозиционера Алексея Навального было вызвано попаданием в его организм веществ из группы «Новичка», то сопровождающие его люди тоже бы пострадали.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Если бы это был «Новичок», то отравился бы не один Навальный, а весь самолет с ним, считает другой разработчик этого боевого вещества Леонид Ринк, пишет Би-Би-Си.

Ринк считает, что попытки увязать состояние Навального с «Новичком» — это «политическая ерунда», передает РИА Новости. Использование «Новичка» привело бы к смерти Навального, а не коме, утверждает Ринк: «Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела»

Анализ в «Склифе»

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок», заявил заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия, передает «Интерфакс».

Яд под прикрытием

Один из разработчиков нервно-паралитического отравляющего агента «Новичок» Владимир Углев посчитал возможным отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального этим вещество. Об этом он заявил Углев в разговоре с «Открытыми медиа».

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

В случае с Навальным «динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена»: симптомы отличаются от типичных для «Новичка», заметил Углев.

«При поражении А-234 („Новичок“) картина совершенно другая. Первые признаки — это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут — сразу же в кому. Возможно, добавили что-то из антагонистов ФОС (фосфорорганических соединений) нервно-паралитического действия для прикрытия самого вещества, которое, скорее всего, и проявилось раньше. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», — заявил Углев.

«Чушь собачья»

Профессор Леонид Ринк (входил в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок») назвал заявление правительства ФРГ об отравлении лидера российской оппозиции этим ядом «чушью собачьей».

Профессор утверждает, что «Новичок» — это многокомпонентная система, и что-нибудь из этой системы, «конечно же, нашли бы у нас здесь».

«Но раз его выпустили туда, значит, ничего из этого не нашли. А возникнуть оно может, если потом кто-то из умных людей, туда что-нибудь засунет. Тогда образуется разница в анализах — что было до этого и после этого. И сравнение анализов сразу покажет, на какой стадии что возникло», — подытожил профессор.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ. vk.com/mil

Жидкий и твердый

«234-й, которым был отравлен Скрипаль, — жидкий», — разъяснил ученый-химик Владимир Углев, один из разработчиков «Новичка».

«При его использовании могут пострадать случайные люди. Есть 242-й, твердый. Он наносится на готовые поражающие элементы и действует внутримышечно. Через органы дыхания и через кожу он не „лезет“, потому что твердый. Мое последнее поражение было именно им: действует молниеносно, я сразу руку в соляную кислоту засунул, рука „отпотевала“ после этого несколько лет», — поделился подробностями о веществе ученый.

Между тем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредила о готовности признать отравление Навального применением химоружия, пишет Forbes.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Навальный две недели находится в коме.