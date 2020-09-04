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Происшествия

Боевую отравляющую «Лошадь» назвал «Новичком» полковник. Подробности о яде «под прикрытием»

Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии, рассказал Lenta.ru один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк. Также он рассказал и о других названиях яда.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Этим занимался и я в том числе. Разработка „Новичка“ велась более 10 лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику, — но озвучивать эти требования не могу», — рассказал Ринк.

Название

В разное время «Новичок» носил разные названия. Их придумывали военные.

«Нуклон», потом «Лошадь». А название «Новичок» было придумано «одним полковником» в конце 80-х годов. Впрочем, какой пост занимает сейчас полковник, один из разработчиков не сказал.

Судьба пассажиров рейса

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО) Александр Сабаев сообщил, что если бы состояние российского оппозиционера Алексея Навального было вызвано попаданием в его организм веществ из группы «Новичка», то сопровождающие его люди тоже бы пострадали.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
t. me/Lshot.

Если бы это был «Новичок», то отравился бы не один Навальный, а весь самолет с ним, считает другой разработчик этого боевого вещества Леонид Ринк, пишет Би-Би-Си.

Ринк считает, что попытки увязать состояние Навального с «Новичком» — это «политическая ерунда», передает РИА Новости. Использование «Новичка» привело бы к смерти Навального, а не коме, утверждает Ринк: «Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела»

Анализ в «Склифе»

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок», заявил заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия, передает «Интерфакс».

Яд под прикрытием

Один из разработчиков нервно-паралитического отравляющего агента «Новичок» Владимир Углев посчитал возможным отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального этим вещество. Об этом он заявил Углев в разговоре с «Открытыми медиа».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

В случае с Навальным «динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена»: симптомы отличаются от типичных для «Новичка», заметил Углев.

«При поражении А-234 („Новичок“) картина совершенно другая. Первые признаки — это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут — сразу же в кому. Возможно, добавили что-то из антагонистов ФОС (фосфорорганических соединений) нервно-паралитического действия для прикрытия самого вещества, которое, скорее всего, и проявилось раньше. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», — заявил Углев.

«Чушь собачья»

Профессор Леонид Ринк (входил в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок») назвал заявление правительства ФРГ об отравлении лидера российской оппозиции этим ядом «чушью собачьей».

Профессор утверждает, что «Новичок» — это многокомпонентная система, и что-нибудь из этой системы, «конечно же, нашли бы у нас здесь».

«Но раз его выпустили туда, значит, ничего из этого не нашли. А возникнуть оно может, если потом кто-то из умных людей, туда что-нибудь засунет. Тогда образуется разница в анализах — что было до этого и после этого. И сравнение анализов сразу покажет, на какой стадии что возникло», — подытожил профессор.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

Жидкий и твердый

«234-й, которым был отравлен Скрипаль, — жидкий», — разъяснил ученый-химик Владимир Углев, один из разработчиков «Новичка».

«При его использовании могут пострадать случайные люди. Есть 242-й, твердый. Он наносится на готовые поражающие элементы и действует внутримышечно. Через органы дыхания и через кожу он не „лезет“, потому что твердый. Мое последнее поражение было именно им: действует молниеносно, я сразу руку в соляную кислоту засунул, рука „отпотевала“ после этого несколько лет», — поделился подробностями о веществе ученый.

Между тем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредила о готовности признать отравление Навального применением химоружия, пишет Forbes.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Навальный две недели находится в коме.

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