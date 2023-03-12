12 марта
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Происшествия

Более 20 автомобилей попали в жуткое массовое ДТП, пострадало 13 человек

Страшно массовое ДТП произошло в Саратовской области утром 12 марта. В аварию попало 25 автомобилей, пострадало 13 человек, в том числе трое подростков.

Массовая авария в Саратовской области
Массовая авария в Саратовской области
Telegram-канал Mash

Сообщение о происшествии поступило в 7:44 утра, сообщает Telegram-канал Mash. На трассе Р-228 в ДТП попал 21 автомобиль. Пострадало 13 человек, среди них трое подростков.

Через некоторое время произошла вторая авария, сообщает Ren TV. На том же участке дороги столкнулись четыре автомобиля.

На наклонном участке трассы грузовик покатился и врезался в два служебных автомобиля, прибывших по вызову на массовую аварию. Вслед за ними произошло столкновение с автомобилем ГИБДД и пожарной машиной, которые зацепили автобус с тремя пассажирами.

Во втором ДТП обошлось без пострадавших.

Предварительная причина массовой аварии — туман и сильный гололед на дороге.

На месте ведутся работы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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