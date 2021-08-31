Более 80 человек срочно эвакуировали из барнаульской многоэтажки посреди ночи

На момент прибытия дежурного караула в квартире на втором этаже горели вещи — площадь возгорания составила 40 кв.м.
В квартире спасатели никого не обнаружили.
В подъезде было сильное задымление. Сотрудники МЧС приступили к срочной эвакуации: по лестничным маршам и по автолестнице звенья газодымозащитной службы вывели жильцов.
На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось чуть более получаса.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования. Более точную причину пожара установят специалисты.
«Для жильцов дома ночное происшествие было огромной неожиданностью, люди стали паниковать и эта ситуация могла выйти из-под контроля, но пожарные своими решительными действиями успокоили граждан, помогли им покинуть помещение, разбудили тех, кто спал. В результате быстрых, слаженных действий спасателей жильцы дома были своевременно эвакуированы, никто не пострадал», — прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения Сергей Пустынников.
В ночь на 18 августа появилось сообщение о возгорании Алтайского кардиоцентра. Открытого пламени не было, но запах дыма пациенты почувствовали.