Более 80 человек срочно эвакуировали из барнаульской многоэтажки посреди ночи

Ночью в Барнауле загорелась 9-этажка на ул. Весенняя. Спасатели вывели из опасной зоны 83 человек, из которых 18 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ночной пожар на ул. Весенняя в Барнауле.

На момент прибытия дежурного караула в квартире на втором этаже горели вещи — площадь возгорания составила 40 кв.м.

В квартире спасатели никого не обнаружили.

В подъезде было сильное задымление. Сотрудники МЧС приступили к срочной эвакуации: по лестничным маршам и по автолестнице звенья газодымозащитной службы вывели жильцов.

Ночной пожар на ул. Весенняя в Барнауле. 22.mchs.gov.ru

На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось чуть более получаса.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования. Более точную причину пожара установят специалисты.

«Для жильцов дома ночное происшествие было огромной неожиданностью, люди стали паниковать и эта ситуация могла выйти из-под контроля, но пожарные своими решительными действиями успокоили граждан, помогли им покинуть помещение, разбудили тех, кто спал. В результате быстрых, слаженных действий спасателей жильцы дома были своевременно эвакуированы, никто не пострадал», — прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения Сергей Пустынников.

В ночь на 18 августа появилось сообщение о возгорании Алтайского кардиоцентра. Открытого пламени не было, но запах дыма пациенты почувствовали.