29 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Более 30 человек погибли на казахстанской шахте

Число погибших при пожаре на шахте в Караганде увеличилось, сообщает "Интерфакс".

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Обнаружены тела 36 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших.

Поиски еще 10 человек продолжаются.

Что произошло

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

Работа угольных шахт пока приостановлена на сутки.

О причине пожара не уточняется.

Ранее пожар произошел на сибирской шахте - внутри оказалась сотня горняков.

По предварительным данным загорелся кабель на горизонте минус 260.

Во время пожара внутри шахты находилось 118 человек. Их всех вывели на поверхность, пострадавших нет.

Пожар ликвидировали силами вспомогательной горной команды. Также на месте работали шесть отделений Новокузнецкого ВГСО.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость