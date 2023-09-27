Более 120 человек погибли на свадьбе в Ираке, еще сотни пострадали. Что произошло

В зале свадебных торжеств начался пожар из-за фейерверка в закрытом помещении. Это произошло районе Хамдания к востоку от Мосула
Пострадали более 450 человек, из них более 120 погибли. Точное число еще неизвестно, сообщает телеканал Al Arabiya.
На свадьбе на севере Ирака произошел несчастный случай, из-за которого погибли более 120 человек, сообщила в соцсети X местная организация Красного полумесяца.
В зале свадебных торжеств начался пожар из-за фейерверка в закрытом помещении. Это произошло районе Хамдания к востоку от Мосула
Пострадали более 450 человек, из них более 120 погибли. Точное число еще неизвестно, сообщает телеканал Al Arabiya.
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