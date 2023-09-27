20 лет со дня Чуйского землетрясения. Как сибиряков напугал мощный подземный толчок, при котором чудом никто не пострадал

27 сентября 2003 года в Республике Алтай произошло землетрясение, которое стало одним из самых сильных в истории России. О том, какие последствия принесла стихия - разбор altparess.ru .

Как настигала стихия

Эпицентром землетрясения стало село Бельтир Кош-Агачского района. Первый подземный толчок снес въезжавшую в село машину вместе с дорогой. Водитель и пассажир выбрались через лобовое стекло.

В урочище Акузук пласты земли с лиственным лесом оторвало и опустило вниз на несколько десятков метров. С другой стороны горы почти полностью оторвался и рассыпался склон. Теперь там вертикальные вершины.

Землетрясение в Кош-Агаче. Анна Зайкова, altapress.ru

В домах рухнули печи и потолки, мебель разбросало по комнате. При этом пострадавших после стихийного бедствия не было.

Позже в трех километрах на север от Бельтира увидели много трещин с застывшей серой массой. Оттуда били горячие источники.

Магнитуда землетрясения была 7,3 балла, а интенсивность в эпицентре – 9 баллов.

Землетрясение в Кош-Агаче. Анна Зайкова, altapress.ru

Подземные толчки ощущали не только алтайцы. Трясло в Барнауле, Бийске и Новосибирске.

В квартирах и домах дрожали полки и люстры. Ночью люди спали одетыми, чтобы в случае повторных толчков быстро выйти на улицу.

Последствия землетрясения

В эпицентре последствия оказались настолько плачевными, что населенный пункт перенесли на новое место, ближе к Кош-Агачу.

Землетрясение в Кош-Агаче. Анна Зайкова, altapress.ru

Село Новый Бельтир построили с нуля довольно быстро. Однако правом на переселение воспользовались только молодые жители.

В Республике Алтай стихия повредила более 1,8 тыс. жилых домов, 25 школ, 16 больниц и 7 котельных.

Сколько длилось бедствие

Подземные толчки продолжались 28 сентября и 1 октября.

Землетрясение в Кош-Агаче. Анна Зайкова, altapress.ru

13 сентября 2019 года в Горном Алтае произошло довольно Айгулакское землетрясение мощностью 6 баллов, которое заставило многих вспомнить события 2003 года.

За ним последовало второе с магнитудой 5,5, и тряску почувствовали как в Горном Алтае, так и в Алтайском крае, Новосибирской области и на Кузбассе.