Как на пороховой бочке. Как мощнейшее землетрясение напугало алтайский жителей в 2003-м: фоторепортаж altapress.ru из прошлого

Мощное землетрясение недалеко от Кош-Агача прогремело в сентябре 2003 года. Оно стало одним из сильнейших в России с 1991-го. Тогда сейсмостанции зафиксировали более 140 толчков. Как местные жители пережили удар стихии — в фоторепортаже altapress.ru.

Наиболее сильные толчки напугали людей в Кош-Агаче 27 сентября, в ночь на 28 сентября, а также утром 1 октября.

В Республике Алтай стихия повредила более 1,8 тыс. жилых домов, 25 школ, 16 больниц и 7 котельных.

Кроме того, почти полностью был разрушен поселок Бельтир.