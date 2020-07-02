Более 100 человек погибли при сходе оползня в нефритовом карьере

В результате схода оползня на карьере по добыче нефрита на севере Мьянмы число жертв достигло 113 человек, передает ТАСС.

По словам представителя спасательных служб, в результате затяжных сезонных дождей горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.

Об отвалах карьера

В районе Пхакана находятся основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран. Прежде всего — Китая.

На нефритовых карьерах работает не только тяжелая техника, но и индивидуальные старатели, пишет polit.ru. Они часто селятся прямо на отвалах карьера, в которых ищут камни, пропущенные техникой.

Оползни случаются там довольно часто, при этом чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.