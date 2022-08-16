18 августа
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Происшествия

Более 200 человек пострадало от бродячих собак из-за бездействия чиновника

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

По версии следствия, будучи во главе специализированной организации он не организовал должным образом работу учреждения по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, в том числе неоднократно проявлявших признаки агрессивности по отношению к людям.

С мая по декабрь 2020 года от жителей Красноярска поступило 2500 сообщений о бродячих собаках. С января по декабрь 2021 года — 3899 сообщений, из которых 689 содержали сведения о местах обитания или нападения на людей агрессивных собак, с просьбой принять меры.

Чиновник не принимал полноценных мер по организации работ по отлову животных.

«В результате халатного отношения обвиняемого к исполнению своих обязанностей от нападений бродячих собак в разных районах города Красноярска потерпевшими признано 66 человек (пострадало более 200), в том числе 46 — несовершеннолетних детей. Возраст потерпевших составил от 2-х до 83-х лет.» — сообщают в пресс-службе ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Ему грозит до трех месяцев ареста или год исправительных работ.

Ранее в Рубцовске собаки напали на ребенка.

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