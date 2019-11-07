Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более 40 домов в Барнауле осталось без тепла из-за аварии

В барнаульском микрорайоне Спутник произошла коммунальная авария, из-за которой без тепла остались 42 частных дома. Устранить повреждение обещают к ночи, сообщили в мэрии.

Отопление.
Отопление.
pixabay.com

Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 720 мм на ул. Звездной, 13и. Без теплоснабжения остались дома по улицам Декоративной, Смородиновой, Ясеневой, Яблоневой, Калиновой, Вишневой.

Устранением занимаются специалисты Барнаульской тепломагистральной компании. Закончить планируется до 24:00 часов 7 ноября.

Подробнее можно узнать по телефонам диспетчерской службы: 77−67−69 (Барнаульская тепломагистральная компания), 29−91−88 (единая дежурная диспетчерская служба), 47−51−83 (администрация Индустриального района).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость