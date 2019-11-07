Более 40 домов в Барнауле осталось без тепла из-за аварии

Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 720 мм на ул. Звездной, 13и. Без теплоснабжения остались дома по улицам Декоративной, Смородиновой, Ясеневой, Яблоневой, Калиновой, Вишневой.
Устранением занимаются специалисты Барнаульской тепломагистральной компании. Закончить планируется до 24:00 часов 7 ноября.
Подробнее можно узнать по телефонам диспетчерской службы: 77−67−69 (Барнаульская тепломагистральная компания), 29−91−88 (единая дежурная диспетчерская служба), 47−51−83 (администрация Индустриального района).