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Происшествия

Более 100 индийцев погибли от ударов молний в один день

25 июня на востоке и севере Индии от ударов молний погибли 107 человек, пишет The Times of India.

Гроза.
Гроза.
Михаил Хаустов

В восточном штате Бихар умерли 83 человека, 24 погибли в северном штате Уттар-Прадеш.

Грозовые ливни, которые принес в Индию летний муссон, застали людей во время работы в поле. Они проигнорировали предупреждения чрезвычайных служб, которые объявили повышенный уровень опасности, и не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Бихара и Уттар-Прадеша, пишет polit.ru. Власти этих штатов окажут материальную помощь семьям погибших.

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