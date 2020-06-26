Более 100 индийцев погибли от ударов молний в один день

25 июня на востоке и севере Индии от ударов молний погибли 107 человек, пишет The Times of India.

В восточном штате Бихар умерли 83 человека, 24 погибли в северном штате Уттар-Прадеш.

Грозовые ливни, которые принес в Индию летний муссон, застали людей во время работы в поле. Они проигнорировали предупреждения чрезвычайных служб, которые объявили повышенный уровень опасности, и не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Бихара и Уттар-Прадеша, пишет polit.ru. Власти этих штатов окажут материальную помощь семьям погибших.