Более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях обнаружили и перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков, сообщает « Интерфакс ».

Канал поставки запрещенных веществ использовали для трех указанных регионов.

В Томске задержали четырех подозреваемых, планировавших продать более 2 кг наркотиков в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Также в начале октября в Новосибирске поймали безработного томича, который хотел забрать из лесного тайника более 1,9 кг синтетического наркотика. Его он купил через интернет-магазин.

Всего в регионах арестовали девять наркокурьеров. У них изъяли более 7 кг синтетических наркотиков на 20 млн рублей.

«В отношении подозреваемых возбудили три уголовных дела по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, совершенное в особо крупном размере)», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Барнауле задержали двух сестер-закладчиц.