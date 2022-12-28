Более 200 машин попали в одно из крупнейших в мире ДТП

Инцидент произошел 28 декабря в 7:40 утра (2:40 по мск) на автомобильном мосту с двусторонним движением. Он находится в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань.
Более 200 машин столкнулись из-за сильного тумана. Известно, что один человек погиб.
На кадрах видно, что автомобили застряли друг в друге, а некоторые оказались на крыше других машин.
Для устранения последствий крупной аварии прибыли 11 пожарных машин и 66 спасателей.
Эта авария — одна из крупнейших в мире. Напомним, наиболее массовое ДТП в истории произошло в 2011 году в бразильском Сан-Паулу — пострадали 300 автомобилей. Почти 30 человек пострадали, один погиб.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!