Более 200 машин попали в одно из крупнейших в мире ДТП

Более 200 машин попали в аварию из-за густого тумана в Китае. Об этом сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел 28 декабря в 7:40 утра (2:40 по мск) на автомобильном мосту с двусторонним движением. Он находится в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань.

Более 200 машин столкнулись из-за сильного тумана. Известно, что один человек погиб.

На кадрах видно, что автомобили застряли друг в друге, а некоторые оказались на крыше других машин.

Для устранения последствий крупной аварии прибыли 11 пожарных машин и 66 спасателей.

Эта авария — одна из крупнейших в мире. Напомним, наиболее массовое ДТП в истории произошло в 2011 году в бразильском Сан-Паулу — пострадали 300 автомобилей. Почти 30 человек пострадали, один погиб.