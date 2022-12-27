27 декабря
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Происшествия

Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

В Черепановском районе Новосибирской области утром 27 декабря произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба МВД по региону.

ДТП на трасе Барнаул - Новосибирск.
ДТП на трасе Барнаул - Новосибирск.
МВД.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в 7:40 в Черепановском районе Новосибирской области. 33-летний водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на встречку и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 47-летний мужчина.

Водитель Nissan скончался на месте. Двое пассажиров легковушки: 10-летний ребенок и 30-летняя женщина и водитель Toyota получили травмы.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Ранее в Барнауле две машины оказались на трамвайных путях.

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