Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в 7:40 в Черепановском районе Новосибирской области. 33-летний водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на встречку и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 47-летний мужчина.
Водитель Nissan скончался на месте. Двое пассажиров легковушки: 10-летний ребенок и 30-летняя женщина и водитель Toyota получили травмы.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
Ранее в Барнауле две машины оказались на трамвайных путях.
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