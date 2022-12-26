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Происшествия

Массовое ДТП произошло утром в Барнауле — две машины оказались на трамвайных путях

Массовое ДТП с участием двух машин произошло утром 26 декабря в Барнауле. В результате столкновения автомобили оказались на трамвайных путях. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Массовое ДТП на Попова
Массовое ДТП на Попова
Инцидент Барнаул

Авария произошла на Попова, в сторону улицы Власихинской, возле «Алтай Стартер». Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус Honda Stepwgn.

В результате ДТП оба автомобиля оказались на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано.

На опубликованных кадрах видно, что у легкового автомобиля сильно повреждено крыло.

О пострадавших неизвестно.

Ранее массовое ДТП с фурой и легковушками произошло в Алтайском крае. Одна легковушка слетела в кювет Фура частично съехала на обочину. Еще одна машина — на обочине и серьезно повреждена.

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