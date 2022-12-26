Авария произошла на Попова, в сторону улицы Власихинской, возле «Алтай Стартер». Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус Honda Stepwgn.
В результате ДТП оба автомобиля оказались на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано.
На опубликованных кадрах видно, что у легкового автомобиля сильно повреждено крыло.
О пострадавших неизвестно.
Ранее массовое ДТП с фурой и легковушками произошло в Алтайском крае. Одна легковушка слетела в кювет Фура частично съехала на обочину. Еще одна машина — на обочине и серьезно повреждена.
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