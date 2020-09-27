Более 30 пожарных тушили частные дома в Барнауле

Сообщение в службу спасения поступило около 6:00, загорелся дом в проезде Центральный. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горели крыши двух жилых домов. Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям одноэтажных построек, была угроза перехода на соседние дома.

К работе на месте происшествия были привлечены значительные силы и средства: 9 единиц техники, более 30 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара проложили магистральную линию. В условиях сильного задымления и высокой температуры работали звенья газодымозащитной службы.

Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого огня, площадь возгорания составила порядка 300 кв. м. Пострадали два дома, надворные постройки на участках, легковой автомобиль. Случаев гибели и травмирования людей не допущено, причина происшествия устанавливается.