14 февраля
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Происшествия

Более 60 россиян отравились едой из бургерной

Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края увеличилось до 62 человек, пишет РИА Новости.

Сексуальные наггетсы в KFC
Сексуальные наггетсы в KFC
открытые источники

У всех выявили признаки острого отравления. Пострадавшие покупали еду — наггетсы — в местной бургерной.

Сейчас точка общепита закрыта, указывает Газета.Ru.

Готовится групповой иск для получения компенсации.

Между тем на Алтае пойдет под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей. 16 детей, прибывших из Новосибирска на спортивную смену, и девять работников комплекса заразились кишечной инфекцией. Их госпитализировали.

Деятельность туристического комплекса приостановили на 90 суток по решению суда.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в прокуратуру.

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