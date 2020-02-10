Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров в Таиланде, двое детей погибли

В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное посольство.

Происшествие случилось в понедельник утром, 10 февраля, в море у острова Пхукет. По словам очевидцев, катера столкнулись на большой скорости.

«На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — сообщил представитель посольства.

Спасатели опубликовали фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим.

На видео пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку восьми-десяти лет и юношу. Оба пострадавших — славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.

«Все случилось, когда в катер, забиравший туристов у пристани, влетело другое судно с пассажирами. Пострадавшие доставлены в больницы», — сообщает Mash.

По данным Baza, погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Информацию о погибших детях РИА «Новости» официально подтвердили в больнице на Пхукете.

Предположительно, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.