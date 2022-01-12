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Происшествия

Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Утром 12 января более 90 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — ссылается ТАСС на департамент образования города.

Мама одной из учениц поделилась с URA.RU: «Детей разворачивают домой».

«Детей срочно эвакуировали в спортзал. Это отдельно стоящий модуль, он не закончен, холодный. Многие дети в спешке ушли из школы в кроссовках», — рассказала Znak.com мама ученика гимназии «Корифей».

Отметим, что изначально сообщалось о 80 возможных минированиях в школах Екатеринбурга.

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