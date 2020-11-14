Более 100 сотрудников секретной службы Трампа заразились коронавирусом

Вспышка COVID-19 могла произойти во время предвыборного турне Трампа. Все заразившиеся — а это 10% от всей команды безопасности — ушли на карантин.

Вирус также затронул сотрудников Белого дома и предвыборного штаба, они заболели после мероприятий предвыборной кампании, где многие посетители не носили защитные маски, пишет bfm.ru. Среди тех, кто заразился, — глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.

Сам Трамп, а также его семья ранее также перенесли коронавирус. При этом Трамп уверен, что его исключительное здоровье, помогло ему справиться с коронавирусом.