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Более 100 сотрудников секретной службы Трампа заразились коронавирусом

Свыше 130 сотрудников секретной службы президента США Дональда Трампа заразились коронавирусом, пишет The Washington Post.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Вспышка COVID-19 могла произойти во время предвыборного турне Трампа. Все заразившиеся — а это 10% от всей команды безопасности — ушли на карантин.

Вирус также затронул сотрудников Белого дома и предвыборного штаба, они заболели после мероприятий предвыборной кампании, где многие посетители не носили защитные маски, пишет bfm.ru. Среди тех, кто заразился, — глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.

Сам Трамп, а также его семья ранее также перенесли коронавирус. При этом Трамп уверен, что его исключительное здоровье, помогло ему справиться с коронавирусом.

«Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод… У меня нет проблем с сердцем, у меня нет диабета… Может, пару фунтов потерял туда-сюда, но я в добром здравии», — добавил Трамп.

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