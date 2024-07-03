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Происшествия

Более ста человек погибли в давке на религиозном фестивале

По меньшей мере 107 человек погибли в давке, которая образовалась на религиозном мероприятии, пишет Hindustan Times.

ЧП случилось в Индии. Давка произошла, когда все начали покидать место собрания.

Выхода не было, все повалились друг на друга, указывает Газета.Ru. Снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили путь.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее более 30 человек погибли на религиозном празднике на горе Мерон. Это произошло в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника на севере Израиля.

Экстренная медслужба сообщила, что в районе празднования, где собралось не менее 100 тыс. паломников, произошла давка.

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