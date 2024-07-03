ЧП случилось в Индии. Давка произошла, когда все начали покидать место собрания.
Выхода не было, все повалились друг на друга, указывает Газета.Ru. Снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили путь.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее более 30 человек погибли на религиозном празднике на горе Мерон. Это произошло в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника на севере Израиля.
Экстренная медслужба сообщила, что в районе празднования, где собралось не менее 100 тыс. паломников, произошла давка.
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