Более тысячи человек пострадало и 20 погибли при мощном землетрясении в Турции

Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции в Twitter объявило о 1015 пострадавших при землетрясении в турецкой провинции Элязыг. 20 человек погибли.

14 человек погибли в провинции Элазиг, еще шестеро — в провинции Малатья.

Несколько зданий разрушены, но переболев с электричеством и газом нет.

Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января. Сейсмологи зарегистрировали 228 подземных толчков. Они ощущались в соседних Сирии и Иране, а также в Ливане, пишет «Коммерсант».

На месте работают около 500 команд спасателей.

Землетрясение в прямом эфире pic.twitter.com/AqIvPSyVcO — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 24, 2020

Посольстве РФ в Анкаре сообщило, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали.

Турция расположена на нескольких литосферных плитах, поэтому землетрясения там не редкость.