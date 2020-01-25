Более тысячи человек пострадало и 20 погибли при мощном землетрясении в Турции

14 человек погибли в провинции Элазиг, еще шестеро — в провинции Малатья.
Несколько зданий разрушены, но переболев с электричеством и газом нет.
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января. Сейсмологи зарегистрировали 228 подземных толчков. Они ощущались в соседних Сирии и Иране, а также в Ливане, пишет «Коммерсант».
На месте работают около 500 команд спасателей.
Землетрясение в прямом эфире pic.twitter.com/AqIvPSyVcO— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 24, 2020
Посольстве РФ в Анкаре сообщило, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали.
Турция расположена на нескольких литосферных плитах, поэтому землетрясения там не редкость.