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Происшествия

Более 1,3 тысячи человек пропали без вести из-за наводнения в Германии. 58 — погибли

Сильнейшее за последние годы наводнение на западе Германии привело к затоплению населенных пунктов и гибели людей.

Ливень.
Ливень.
CC0

Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) сначала сообщили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе, пишет ТАСС.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

Всего в округе проживают 130 тыс. человек.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58.

Циклон «Бернд» накрыл западные и юго-западные регионы Германии в начале недели. Несколько дней там шли проливные дожди. Реки, в том числе Рейн, стали выходить из берегов. Потоки воды сносят дома, дорог практически не осталось.

В зоне подтопления находятся в основном небольшие города преимущественно с частной застройкой.

Власти федеральных земель, на которые обрушился циклон, объявили чрезвычайное положение, пишет bfm.ru. В ряде районов в земле Северный Рейн-Вестфалия эвакуируют население в связи с угрозой прорыва дамбы. Людей вывозят в том числе на вертолетах. К ликвидации последствий привлекли немецких военных.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена произошедшим, она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольцт прервал отпуск. Министр связал природную катастрофу с изменениями климата.

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