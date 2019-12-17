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17 декабря
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Происшествия

Более 200 тонн взрывчатки пропало на оборонном заводе

В Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард», сообщают «Ведомости».

Тротил, взрывчатое вещество.
Тротил, взрывчатое вещество.
mil.ru

Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

Пропажу обнаружили в апреле 2019 года в ходе инвентаризации, которую организовал новый гендиректор «Авангарда» Юрий Шумский.

До него оборонным заводом с 1993 года руководил Азгат Ибрагимов. Его уволили в марте за долги и многолетние убытки предприятия.

В Минпромторге подозревают, что сотрудники «Авангарда» переработали похищенные взрывчатые вещества в промышленную взрывчатку и продали ее сторонней фирме.

Ибрагимов заявил, что у него нет информации о пропаже взрывчатых отходов, и все документы по их утилизации и использованию есть у следствия.

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК) из-за хищения 276 тонн взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Минобороны.

О предприятии

ФКП «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня, пишет polit.ru.

Завод находится в подчинении у Министерства промышленности и торговли.

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