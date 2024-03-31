31 марта
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Происшествия

Более 900 участков подтопило в Алтайском крае

923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах подтопило в Алтайском крае, сообщили в региональном МЧС.

Лужа, резиновые сапоги.
Лужа, резиновые сапоги.
unsplah.com

Наиболее сложная ситуация в Михайловском районе. Там развернули водоналивные дамбы, произвели отсыпку грунта вдоль водопропускных каналов и дорог. Для людей развернули три пункта временного размещения.

В Михайловском, которое с высоты птичьего полета выглядит как село на воде, подтоплено 46 домов и 364 приусадебных участка. В Ракитах – 39 домов и 253 приусадебных участков.

Также МЧС контролирует ситуацию в Камне-на-Оби, Славгороде, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах.

Тем временем затопило Солнечное село Первомайского района, а в селе Костин лог можно ловить рыбу на дороге.

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