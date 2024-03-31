Глава сельсовета проплыл по улицам затопленного Солнечного и сообщил о бездействии властей

Глава Солнечного сельсовета Алексей Дуров обратился к властям Алтайского края. Село затопило, перемещаться по нему можно буквально вплавь. Видео обращения публикует altapress.ru.

По улице Солнечного Дуров проплыл под музыку из «Пиратов Карибского моря» и сообщил, что глава района бездействует.

«Сегодня глава Солнечного сельсовета Первомайского района еще работает спасателем. 100% села затопило. Глава Первомайского района, полномочный орган, бездействует, открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется с каждым часом. Сегодня уже SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя»

«Власть поставила две единицы техники, делает видимость, что мы боремся со стихией. Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется. Абсолютно бессмысленно. Вода идет к людям в подвалы, во дворы, полностью залило канализацию», — рассказал Алексей Дуров.

Тем временем полностью затопило село Михайловское. С высоты птичьего полета оно выглядит так, будто всегда находилось под водой. Местами не видно даже маленького клочка земли.

А в Яровом земля провалилась на несколько метров. Предположительно, тоже из-за паводка.

Во всем Алтайском крае объявлен режим ЧС.

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