Алтайское село затопило почти полностью. Фото

Женщина поделилась кадрами затопленной Михайловки с высоты птичьего полета.
На фото видно, что село затоплено почти на половину.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком.
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Село Михайловка затопило почти полностью, сообщает «Инцидент Барнаул».
Женщина поделилась кадрами затопленной Михайловки с высоты птичьего полета.
На фото видно, что село затоплено почти на половину.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком.
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