30 марта
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Происшествия

Алтайское село затопило почти полностью. Фото

Село Михайловка затопило почти полностью, сообщает «Инцидент Барнаул».

Село Михайловка с высоты птичьего полета.
Село Михайловка с высоты птичьего полета.
Екатерина Киссер / «Инцидент Барнаул»

Женщина поделилась кадрами затопленной Михайловки с высоты птичьего полета.

На фото видно, что село затоплено почти на половину.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком.

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