В Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком

Также губернатор Алтайского края отметил, что в настоящее время талыми водами подтоплено свыше 600 приусадебных участков и почти 90 домов в девяти населенных пунктах. Перекрыто восемь участков дорог.
МЧС и другие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме.
Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности.
Обстановка остается непростой в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов.
Для жителей края организованы пункты временного размещения. Там уже находится порядка 70 человек.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе талая вода пошла через дамбу.
Самое важное - в нашем Telegram-канале