30 марта
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Происшествия

В Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком

С 30 марта в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

23 мая Обь у Барнаула превысила критический уровень. В устье Барнаулки поднимается вода. Паводок на Алтае-2017.
23 мая Обь у Барнаула превысила критический уровень. В устье Барнаулки поднимается вода. Паводок на Алтае-2017.
Олег Богданов

Также губернатор Алтайского края отметил, что в настоящее время талыми водами подтоплено свыше 600 приусадебных участков и почти 90 домов в девяти населенных пунктах. Перекрыто восемь участков дорог.

МЧС и другие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме.

Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности.

Обстановка остается непростой в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов.

Для жителей края организованы пункты временного размещения. Там уже находится порядка 70 человек.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе талая вода пошла через дамбу.

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