В алтайском селе талая вода пошла через дамбу. Фото

В с. Шелаболиха люди переживают из-за подъема талых вод.
В алтайском селе талая вода пошла через дамбу.
Barnaul 22
Ранее сообщалось, что на алтайской трассе утонул рейсовый автобус.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Очевидцы заметили, что в селе в Алтайском крае вода пошла через дамбу, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
В с. Шелаболиха люди переживают из-за подъема талых вод.
Ранее сообщалось, что на алтайской трассе утонул рейсовый автобус.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter