30 марта
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Происшествия

На алтайской трассе утонул рейсовый автобус

На алтайской трассе рейсовый автобус свернул в кювет и утонул. Пассажиров пришлось эвакуировать, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Паводок на Алтае. 2024 год
Паводок на Алтае. 2024 год
«В КУРСЕ 22 | Барнаул»

Пассажирам рейсового автобуса Барнаул — Ключи оказана помощь.

По предварительным данным рейсовый автобус сошел с трассы и погрузился в талую воду. Это произошло ночью 29 марта.

В автобусе находились семь человек из села Михайловское и двое из села Малиновка.

После эвакуации пострадавшие на автомобилях скорой помощи отправлены на автовокзал села Михайловское. На вокзале их ждут родственники.

Ранее стало известно, что происходит с Изумрудным парком во время паводка.

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