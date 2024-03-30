На алтайской трассе утонул рейсовый автобус

Пассажирам рейсового автобуса Барнаул — Ключи оказана помощь.
По предварительным данным рейсовый автобус сошел с трассы и погрузился в талую воду. Это произошло ночью 29 марта.
В автобусе находились семь человек из села Михайловское и двое из села Малиновка.
После эвакуации пострадавшие на автомобилях скорой помощи отправлены на автовокзал села Михайловское. На вокзале их ждут родственники.
Ранее стало известно, что происходит с Изумрудным парком во время паводка.
Самое важное - в нашем Telegram-канале