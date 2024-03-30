В Алтайском крае провалился участок дороги

Отмечается, что там чаще всего проезжают отдыхающие.
Причина обвала уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль снесло потоком воды.
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В районе г. Яровое земля провалилась на несколько метров, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Отмечается, что там чаще всего проезжают отдыхающие.
Причина обвала уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль снесло потоком воды.
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