3 января
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Происшествия

Более 60 военных погибло в ходе ракетного удара ВСУ — что известно о трагедии в Макеевке

Минобороны РФ сообщило о 63 погибших российских военных в ходе ракетного удара ВСУ в Макеевке. Altapress.ru рассказывает, что об этом известно.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0
1
Когда произошла трагедия?

Трагедия произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.

2
Как нанесли удар?

Украина нанесла удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Макеевке, где временно располагались военнослужащие России. Было направлено шесть ракет HIMARS производства США.

Два реактивных снаряда сбили российские средства ПВО. Четыре ракеты с фугасной головной частью поразили Макеевку. Погибло 63 российских военных.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.
3
Реакция

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что силовые структуры РФ должны найти виновных в этой трагедии. В том числе командование, исполнителей и тех, кто согласовал данное решение в НАТО, сообщает ТАСС.

4
Как будут помогать родным и близким погибших?

В ведомстве заявили, что родным и близким погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Также власти Самарской области оказывают всестороннюю помощь в лечении раненых в Макеевке.

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