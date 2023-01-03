Трагедия произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.
Украина нанесла удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Макеевке, где временно располагались военнослужащие России. Было направлено шесть ракет HIMARS производства США.
Два реактивных снаряда сбили российские средства ПВО. Четыре ракеты с фугасной головной частью поразили Макеевку. Погибло 63 российских военных.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что силовые структуры РФ должны найти виновных в этой трагедии. В том числе командование, исполнителей и тех, кто согласовал данное решение в НАТО, сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что родным и близким погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Также власти Самарской области оказывают всестороннюю помощь в лечении раненых в Макеевке.
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