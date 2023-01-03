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Реакция

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что силовые структуры РФ должны найти виновных в этой трагедии. В том числе командование, исполнителей и тех, кто согласовал данное решение в НАТО, сообщает ТАСС.