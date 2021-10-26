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Происшествия

Более 400 заключенных российской колонии и туберкулезной больницы ФСИН заявили о пытках

Более 400 заключенных саратовской исправительной колонии № 13 и областной тюремной туберкулезной больницы заявили о пытках, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

По ее словам, речь идет о пытках, избиениях и о вымогательстве денег непосредственно в колонии.

«Еще более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13, <…> речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии», — сказала адвокат, уточнив, что «об изнасилованиях в колонии пока данных нет».

Мунтян отметила, что также более 20 заключенных саратовских колоний обратились к адвокату в связи с давлением на них по заявлениям о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).

Ранее на сайте правозащитного проекта Gulagu.net, который работает над противодействием пыткам и коррупции в российской исправительной системе, а также занимается защитой прав заключенных в тюрьмах, опубликовали видео с пытками и изнасилованиями заключенных в ведомственной туберкулезной больнице № 1 в Саратове, пишет polit.ru.

Генпрокуратура и ФСИН организовали проверки, а начальник регионального УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

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