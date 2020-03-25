Болгарский след. Крупное алтайское предприятие заявляет, что его атакуют мошенники

Сразу две болгарские компании почти одновременно обратились в судебные инстанции в центральной части России с требованиями взыскать около 1,3 млрд рублей с крупного алтайского предприятия «Табунский элеватор» (входит в агрохолдинг «Грана»). Суд оставил первое из исковых заявлений без движения, он был подан с многочисленными нарушениями. Руководство элеватора в свою очередь утверждает, что не имело никаких дел с этими иностранными фирмами.

Что произошло

Хроника странных событий выглядит следующим образом:

— 13 марта в картотеке дел Арбитражного суда Орловской области появился иск болгарского предприятия «Ирен Груп» (город Несебр), которое потребовало взыскать с «Табунского элеватора» 700 млн рублей. Третьим лицом в иске обозначена отечественная компания «Русская мука» (г. Орел);

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

— 20 марта судья Карасева выносит решение оставить иск без движения в виду многочисленных процессуальных и иных нарушений. В том числе, в частности, в связи с тем, что представленный платежный документ о якобы перечислении денежных средств на счет ответчика в размере 350 млн рублей практически не читается;

— 23 марта на официальном сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики появляется исковое заявление на 620 млн рублей, которые с «Табунского элеватора» требует взыскать болгарская компания «ИМОТ Консултинг-Тодоров» (город Враца). В ближайшие дни этот иск также будет рассмотрен в суде.

Что заявляет «Табунский элеватор»

Генеральный директор «Табунского элеватора» Сергей Федорченко предоставил свой комментарий Altapress.ru. Он утверждает, что алтайское предприятие никаких дел с болгарами, а также с компанией «Русская мука» никогда не имело. Тем более, что орловская фирма «Русская мука» была зарегистрирована в 2016 году, а ликвидирована в 2019-м. И никакой деятельности (как юрлицо) за эти годы не вела.

Сергей Федорченко. Анна Зайкова.

Сергей Федорченко,

генеральный директор «Табунского элеватора»:

От истца в наш адрес копии искового заявления не поступало. Но 18 марта при вскрытии двух почтовых конвертов, поступивших в наш адрес из Ростова-на-Дону от некоего гражданина Белькова Евгения Александровича, мы обнаружили в каждом конверте по одному чистому листу формата А4. Оба письма, судя по штемпелям, были отправлены из Москвы. Как мы сейчас понимаем, почтовые квитанции были необходимы для предоставления в суд в качестве доказательства направления ответчику копий искового заявления. По факту обнаружения пустых листов нами был составлен соответствующий акт, конверты с листами протоколов изъяты сотрудниками полиции.

Также Федорченко обращает внимание, что при подаче заявления в арбитраж болгарские компании (если они это сделали) обязаны были уплатить пошлину в размере 250 тыс. рублей. Однако в определении Арбитражного суда Орловской области от 20 марта сказано, что это сделал почему-то господин Бельков.

Сергей Федорченко,

генеральный директор «Табунского элеватора»:

На основании этого мы расцениваем происходящее как попытку похитить денежные средства ЗАО «Табунский элеватор». Либо завладеть самим предприятием со стороны представителей иностранных предприятий путем мошенничества.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

Материалы о мошеннических действиях пока неизвестных лиц «Табунский элеватор» планирует направить в ФСБ России.

Вкусный актив

Напомним, «Табунский элеватор» является одним из крупнейших предприятий эернопереработки в Алтайском крае. Его годовая выручка превышает 1 млрд рублей, на элеваторе трудятся около 350 человек. Для Табунского района Алтайского края это «градообразующее» предприятие.

Совсем недавно предприятие запустило новую мельницу с заявленной мощностью переработки около 400 тонн зерна в сутки. Объем инвестиций составил около 500 млн рублей.