Болгарский след. Крупное алтайское предприятие заявляет, что его атакуют мошенники

Что произошло
Хроника странных событий выглядит следующим образом:
— 13 марта в картотеке дел Арбитражного суда Орловской области появился иск болгарского предприятия «Ирен Груп» (город Несебр), которое потребовало взыскать с «Табунского элеватора» 700 млн рублей. Третьим лицом в иске обозначена отечественная компания «Русская мука» (г. Орел);
— 20 марта судья Карасева выносит решение оставить иск без движения в виду многочисленных процессуальных и иных нарушений. В том числе, в частности, в связи с тем, что представленный платежный документ о якобы перечислении денежных средств на счет ответчика в размере 350 млн рублей практически не читается;
— 23 марта на официальном сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики появляется исковое заявление на 620 млн рублей, которые с «Табунского элеватора» требует взыскать болгарская компания «ИМОТ Консултинг-Тодоров» (город Враца). В ближайшие дни этот иск также будет рассмотрен в суде.
Что заявляет «Табунский элеватор»
Генеральный директор «Табунского элеватора» Сергей Федорченко предоставил свой комментарий Altapress.ru. Он утверждает, что алтайское предприятие никаких дел с болгарами, а также с компанией «Русская мука» никогда не имело. Тем более, что орловская фирма «Русская мука» была зарегистрирована в 2016 году, а ликвидирована в 2019-м. И никакой деятельности (как юрлицо) за эти годы не вела.
Сергей Федорченко,
генеральный директор «Табунского элеватора»:
От истца в наш адрес копии искового заявления не поступало. Но 18 марта при вскрытии двух почтовых конвертов, поступивших в наш адрес из Ростова-на-Дону от некоего гражданина Белькова Евгения Александровича, мы обнаружили в каждом конверте по одному чистому листу формата А4. Оба письма, судя по штемпелям, были отправлены из Москвы. Как мы сейчас понимаем, почтовые квитанции были необходимы для предоставления в суд в качестве доказательства направления ответчику копий искового заявления. По факту обнаружения пустых листов нами был составлен соответствующий акт, конверты с листами протоколов изъяты сотрудниками полиции.
Также Федорченко обращает внимание, что при подаче заявления в арбитраж болгарские компании (если они это сделали) обязаны были уплатить пошлину в размере 250 тыс. рублей. Однако в определении Арбитражного суда Орловской области от 20 марта сказано, что это сделал почему-то господин Бельков.
Сергей Федорченко,
генеральный директор «Табунского элеватора»:
На основании этого мы расцениваем происходящее как попытку похитить денежные средства ЗАО «Табунский элеватор». Либо завладеть самим предприятием со стороны представителей иностранных предприятий путем мошенничества.
Материалы о мошеннических действиях пока неизвестных лиц «Табунский элеватор» планирует направить в ФСБ России.
Вкусный актив
Напомним, «Табунский элеватор» является одним из крупнейших предприятий эернопереработки в Алтайском крае. Его годовая выручка превышает 1 млрд рублей, на элеваторе трудятся около 350 человек. Для Табунского района Алтайского края это «градообразующее» предприятие.
Совсем недавно предприятие запустило новую мельницу с заявленной мощностью переработки около 400 тонн зерна в сутки. Объем инвестиций составил около 500 млн рублей.