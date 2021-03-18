Большая группа африканцев пыталась прорваться в Россию под покровом темноты

Ранее житель деревни Хлыстовка в Смоленской области рассказал о том, что около 20 человек ночью пересекли границу Белоруссии в РФ.

Камеры на его дачном участке засняли, как со стороны Белоруссии движется группа людей с рюкзаками и фонариками — около 20 человек, рассказал изданию Smolnarod.ru бывший пограничник.

«Кто эти люди? Нелегалы, а может террористы? Границу пересекали по Днепру, и то, что там уже вовсю тает лед, их не остановило. По следам на снегу я отметил, что люди шли в одном направлении», — рассказал мужчина.

В Погрануправлении ФСБ по Смоленской области сообщили, что группа уроженцев Африки при пособничестве неизвестных была доставлена к линии российско-белорусской границы и далее пешком пыталась проникнуть на территорию РФ, сообщает «Интерфакс».

Были ли это те же люди, которых заметил бывший коллега пограничников, пока неизвестно, пишет «Росбалт».