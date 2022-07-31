Больше 40 человек утонули в водоемах Алтайского края

С начала года в Алтайском крае утонули 41 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Одна из последних трагедий произошла 29 июля в Бурлинском районе — в местном котловане утонул молодой человек 2001 года рождения.

Также, по сообщению Инцидент Барнаул, на днях в селе Первомайское Первомайского района в реке Повалиха утонул мужчина — спасатели вытащили его тело из воды.

«На воде очень легко переоценить свои силы, поэтому ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, „на спор“ переплывать на другой берег и вообще заплывать на глубину. Река таит в себе много опасностей: водовороты, сильное течение, перепады температур — все это может оказаться фатальным для купающегося», — напомнил отдыхающим старший госинспектор по маломерным судам алтайского МЧС Максим Губарь.

В период с 25 по 31 июля ведомство провело профилактический рейд, во время которого тысячам отдыхающим напомнили правила поведения на воде.

Ранее, на прошлых выходных в Барнауле утонули три человека.