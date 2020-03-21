Больше 50 человек в густом дыму тушили масштабный пожар в Барнауле

В Барнауле произошел пожар в торгово-производственном здании на улице Малахова. В тушении участвовали больше 50 человек, огнеборцам удалось избежать распространение огня на соседние здания, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша строения и материалы внутри помещения горели открытым огнем. Была угроза распространения пламени на близко расположенные здания.

Силы и средства привлекались по повышенному рангу сложности. Сложность пожара заключалась в позднем обнаружении и сообщении о пожаре, достаточно большой площади строения и большой горючей нагрузке, а также плотного задымления, — сказал начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения Александр Чернов.

В условиях сильного задымления были сформированы и направлены на участки тушения 6 звеньев газодымозащитной службы из пожарно-спасательных частей Барнаульского гарнизона.

С помощью пожарного коленчатого автоподъемника пожар тушили на крыше строения. Огнеборцы с помощью специальных инструментов вскрыли металлическую стену и добрались до труднодоступных мест возгорания, подали пожарный ствол на тушение.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение пожара на соседние здания, — отметил начальник дежурной смены территориально службы пожаротушения Александр Чернов.

В ликвидации использовали 15 единиц пожарной и специальной техники, 54 человека личного состава МЧС России. Также на место происшествия выезжали полицейские и медики.

В результате пожара повреждена кровля, стены, уничтожена макулатура, паллеты на общей площади 150 кв. м. По оценке специалистов, предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.