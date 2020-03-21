Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Больше 50 человек в густом дыму тушили масштабный пожар в Барнауле

В Барнауле произошел пожар в торгово-производственном здании на улице Малахова. В тушении участвовали больше 50 человек, огнеборцам удалось избежать распространение огня на соседние здания, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Тушение пожара в Барнауле.
Тушение пожара в Барнауле.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша строения и материалы внутри помещения горели открытым огнем. Была угроза распространения пламени на близко расположенные здания.

Силы и средства привлекались по повышенному рангу сложности. Сложность пожара заключалась в позднем обнаружении и сообщении о пожаре, достаточно большой площади строения и большой горючей нагрузке, а также плотного задымления, — сказал начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения Александр Чернов.

В условиях сильного задымления были сформированы и направлены на участки тушения 6 звеньев газодымозащитной службы из пожарно-спасательных частей Барнаульского гарнизона.

С помощью пожарного коленчатого автоподъемника пожар тушили на крыше строения. Огнеборцы с помощью специальных инструментов вскрыли металлическую стену и добрались до труднодоступных мест возгорания, подали пожарный ствол на тушение.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение пожара на соседние здания, — отметил начальник дежурной смены территориально службы пожаротушения Александр Чернов.

В ликвидации использовали 15 единиц пожарной и специальной техники, 54 человека личного состава МЧС России. Также на место происшествия выезжали полицейские и медики.

В результате пожара повреждена кровля, стены, уничтожена макулатура, паллеты на общей площади 150 кв. м. По оценке специалистов, предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость