19 октября
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Происшествия

Большинство барнаульских ДТП на дорогах — наезды на пешеходов

Более половины ДТП на дорогах в Барнауле связаны с наездом на пешеходов. Такие результаты огласило подразделение ГИБДД за девять месяцев 2022 года.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

За девять месяцев на дорогах Барнаула произошло 527 аварий, передают «Вести Алтай». И половина из них — с участием пешеходов.

В большинстве случаев водители наезжали на людей, когда те переходили дорогу по зебре. В результате пострадало более 200 человек, 14 — погибли.

Растет число аварий с участием водителей, чей стаж не превышает два года. Это более 40 ДТП.

Всего за девять месяцев в авария на дорогах Барнаула погибло 23 человека, 645 — получили травмы.

Причиной ДТП становились несоблюдение очередности проезда и правил перестроения, превышение скорости и отказ пропускать пешеходов.

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