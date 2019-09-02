Большой столб дыма встревожил жителей Барнаула

Загорелись сараи на территории частного сектора по адресу ул. Восточная, 100б.
По словам очевидцев в группе Barnaul22, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Якобы дети баловались со спичками.
В Барнауле на ул. Восточной произошел пожар в надворных постройках. Большой столб дыма, который встревожил горожан, сфотографировали жители окрестных домов. В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что на месте еще работают пожарные.
Загорелись сараи на территории частного сектора по адресу ул. Восточная, 100б.
По словам очевидцев в группе Barnaul22, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Якобы дети баловались со спичками.
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