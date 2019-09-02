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Происшествия

Большой столб дыма встревожил жителей Барнаула

В Барнауле на ул. Восточной произошел пожар в надворных постройках. Большой столб дыма, который встревожил горожан, сфотографировали жители окрестных домов. В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что на месте еще работают пожарные.

Пожар на ул. Восточная.
Пожар на ул. Восточная.
Banraul22

Загорелись сараи на территории частного сектора по адресу ул. Восточная, 100б.

По словам очевидцев в группе Barnaul22, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Якобы дети баловались со спичками.

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