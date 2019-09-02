Большой столб дыма встревожил жителей Барнаула

В Барнауле на ул. Восточной произошел пожар в надворных постройках. Большой столб дыма, который встревожил горожан, сфотографировали жители окрестных домов. В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что на месте еще работают пожарные.