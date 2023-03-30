31 марта
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Происшествия

Большой участок леса сгорел из-за безответственных туристов на Алтае

Погиб огромный участок леса на горе близ Уожана в Чемальском районе (Республика Алтай). Причиной пожара стали безответственные туристы. Об этом сообщает «Чемальский вестник».

Пожар на горе близ Уожана
Пожар на горе близ Уожана
Чемальский вестник

По словам издания, пожар начался из-за неосторожности любителей посидеть у костра.

На помощь подоспели работники Чемальского лесничества. Они с риском для жизни остановили распространение огня.

Весь молодняк выгорел напрочь. Только верхушки остались. Местами от 5 до 10 м пожар оголил стволы", — сообщает работник Чемальского лесничества.

Сотрудники МЧС проводят расследование обстоятельств происшествия и устанавливают виновных лиц с целью привлечения к ответственности.

Ранее в Алтайском крае талые воды и шквалистый ветер образовали «море».

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