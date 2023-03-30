Большой участок леса сгорел из-за безответственных туристов на Алтае

По словам издания, пожар начался из-за неосторожности любителей посидеть у костра.
На помощь подоспели работники Чемальского лесничества. Они с риском для жизни остановили распространение огня.
Весь молодняк выгорел напрочь. Только верхушки остались. Местами от 5 до 10 м пожар оголил стволы", — сообщает работник Чемальского лесничества.
Сотрудники МЧС проводят расследование обстоятельств происшествия и устанавливают виновных лиц с целью привлечения к ответственности.
Ранее в Алтайском крае талые воды и шквалистый ветер образовали «море».