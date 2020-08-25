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25 августа
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Происшествия

Бомж-рецидивист Эльдар оставил жительницу Барнаула без драгоценностей

35-летняя жительница Барнаула познакомилась в интернете с мужчиной и позвала его отпраздновать день рождения дочери. Новый знакомый оказался рецидивистом, который на следующий день вынес из ее дома драгоценности.

Украшения, драгоценности.
Украшения, драгоценности.
CC0

Женщина рассказала полицейским, что нашла мужчину на сайте знакомств, тот представился Эльдаром. Они решили отметить праздник ее дочери, а на следующее утро женщина отправилась по своим делам. Гость остался дома один.

Когда она вернулась в квартиру, Эльдара уже не было, как и украшений. Пропали две цепочки, кольцо с янтарным камнем и три пары сережек на сумму 35 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенные украшения уже продал.

На мужчину завели уголовное дело.

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