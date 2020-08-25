Бомж-рецидивист Эльдар оставил жительницу Барнаула без драгоценностей

Женщина рассказала полицейским, что нашла мужчину на сайте знакомств, тот представился Эльдаром. Они решили отметить праздник ее дочери, а на следующее утро женщина отправилась по своим делам. Гость остался дома один.
Когда она вернулась в квартиру, Эльдара уже не было, как и украшений. Пропали две цепочки, кольцо с янтарным камнем и три пары сережек на сумму 35 тыс. рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенные украшения уже продал.
На мужчину завели уголовное дело.