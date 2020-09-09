«Бонни и Клайда» разыскивают в Сибири, сбежавших из-под стражи после серии разбойных нападений

В Иркутской области полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь в поимке беглых преступников, сообщает региональное МВД.

Из-под стражи сбежали Сергей Устюгов и Татьяна Никитина: 31-летний житель Ангарска и его 24-летняя подельница из Иркутска.

Парочку преступников осудили за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

«После побега разыскиваемые могли покинуть пределы областного центра или региона при помощи попутного легкового транспорта либо дальнобойщиков. Вместе с тем, не исключается версия о том, что сейчас они могут прятаться на территории Иркутского района либо Ангарского городского округа, различного рода садоводств либо небольших поселений», — рассказали в ведомстве.

На поиски преступников ориентировали все наружные экипажи и оперативные подразделения, также в полиции надеются на помощь граждан.

Ранее в сети появилось видео побега осужденного мужчины прямо из здания суда в Кузбассе.