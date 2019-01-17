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Бортпроводники рейса Бангкок — Новосибирск усмирили скотчем буйного дебошираа

Экипаж рейса Бангкок — Новосибирск утихомирил буйного пассажира во время полета — бортпроводники связали дебошира скотчем и ремнем. Инцидент произошел во время полета на самолете авиакомпании S7, рассказал один из пассажиров. По его словам, нарушитель порядка был нетрезв.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Командир экипажа предупредил всех, что из-за дебошира самолет могут посадить в Китае или Монголии. Но бортпроводникам удалось связать дебошира, и в аэропорту Новосибирска его передали полицейским, сообщает VSE42.Ru

Пользователи социальных сетей поддержали экипаж: «Ребята красавцы! Правильно что скрутили», «Вообще-то собственный алкоголь на борту самолёта распивать запрещено! Это нелегально! Строго под присмотром бортпроводников! В Европе за это сажают!».

Один из комментаторов пошутил: «Надо было его у нас в Монголии высадить. Начались бы у него „Каникулы в Mongolia“».

Осенью 2018 года в Госдуме рассматривали пакет законов, ужесточающих ответственность за хулиганство на борту самолета, пишет ura.ru. Согласно документу, штрафы за нарушения для физических лиц составят до 100 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч.

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