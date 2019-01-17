Экипаж рейса Бангкок — Новосибирск утихомирил буйного пассажира во время полета — бортпроводники связали дебошира скотчем и ремнем. Инцидент произошел во время полета на самолете авиакомпании S7, рассказал один из пассажиров. По его словам, нарушитель порядка был нетрезв.

Командир экипажа предупредил всех, что из-за дебошира самолет могут посадить в Китае или Монголии. Но бортпроводникам удалось связать дебошира, и в аэропорту Новосибирска его передали полицейским, сообщает VSE42.Ru

Пользователи социальных сетей поддержали экипаж: «Ребята красавцы! Правильно что скрутили», «Вообще-то собственный алкоголь на борту самолёта распивать запрещено! Это нелегально! Строго под присмотром бортпроводников! В Европе за это сажают!».

Один из комментаторов пошутил: «Надо было его у нас в Монголии высадить. Начались бы у него „Каникулы в Mongolia“».

Осенью 2018 года в Госдуме рассматривали пакет законов, ужесточающих ответственность за хулиганство на борту самолета, пишет ura.ru. Согласно документу, штрафы за нарушения для физических лиц составят до 100 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч.