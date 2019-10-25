Бойня в воинской части. Задержанный солдат не жалеет, что расстрелял караул

Солдат, 25 октября расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, не жалеет ни о чем. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, к трагедии привели неуставные отношения в части. По версии минобороны, у срочника случился нервный срыв по личным причинам.

Известно, что массовое убийство произошло во время смены караула в ремонтно-технической базе. Солдат пришел сдавать оружие и выстрелил в офицера. Сослуживцы легли на пол. Он открыл стрельбу и по ним.

Как сообщает Telegram-канал Mash, чтобы поймать караульного, всю полицию района подняли по тревоге. Выстрелы, которыми срочник добивал своих жертв, якобы слышал весь Горный. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников местной школы отпустили по домам.

Погибло восемь человек, среди них двое офицеров и шесть срочников. Двое попали с ранениями в больницу. По данным следственного комитета РФ, они находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что готов оказать потерпевшим и родственникам жертв любую поддержку.

Что известно о стрелке?

Стрелявшего зовут Рамиль Шамсутдинов. Его имя официально обнародовал Следком. Солдату 20 лет. Он служил в части около четырех месяцев, пишет «Ъ FM».

Baza пишет, что Шамсутдинов родом из села Вагай Тюменской области.

Управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина рассказала ТАСС, что он вырос в семье сотрудников МВД.

«Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД», — сказала Шаргина.

Life опубликовал фото срочника, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье.



20-летний Рамиль Шамсутдинов, по словам отца, не жаловался на дедовщину: он пошел в армию 4 месяца назад и планировал позже остаться служить по контракту. Об этом сообщает Mash.@pdmnews pic.twitter.com/Jq8tph1RBF — И снова Безвременье! ???????????????? (@proryvanet3) October 25, 2019

Возможные причины

По официальной информации минобороны, Шамсутдинов мог начать стрельбу из-за нервного срыва, возникшего на фоне личных проблем, несвязанных со службой.

Отец парня сказал, что сын не был подавленным и ни на кого не жаловался, стало известно Life.ru. После срочной службы он якобы хотел идти служить по контракту.

Источник «Ведомостей» говорит, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих.

Военные следователи на данный момент изучают все версии произошедшего. Расследованием занимается группа из наиболее опытных сотрудников аппарата Главной военной прокуратуры.

Что известно о воинской части?

Войсковая часть № 54160 находится в ЗАТО поселок Горный Улетовского района Забайкальского края в 85 км от Читы.

Подчиняется 12-му главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.