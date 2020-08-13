Бойцы ОМОН в Белоруссии открыли огонь по людям на балконах

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в окрестностях станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.
По данным агентства, омоновцы кинулись в погоню за протестующими, при этом очевидцы, стоявшие на балконах расположенных рядом многоэтажных домов давали советы, куда им прятаться.
Кто-то утверждает, что в омоновцев сверху также летели бутылки.
«В ответ по „координаторам“ несколько раз выстрелили из помповых ружей», — сообщило агентство.
С чего начались протесты
Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.