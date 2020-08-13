Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Бойцы ОМОН в Белоруссии открыли огонь по людям на балконах

В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в окрестностях станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.

По данным агентства, омоновцы кинулись в погоню за протестующими, при этом очевидцы, стоявшие на балконах расположенных рядом многоэтажных домов давали советы, куда им прятаться.

Кто-то утверждает, что в омоновцев сверху также летели бутылки.

«В ответ по „координаторам“ несколько раз выстрелили из помповых ружей», — сообщило агентство.

С чего начались протесты

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость