Бойцы ОМОН в Белоруссии открыли огонь по людям на балконах

В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в окрестностях станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.

По данным агентства, омоновцы кинулись в погоню за протестующими, при этом очевидцы, стоявшие на балконах расположенных рядом многоэтажных домов давали советы, куда им прятаться.

Кто-то утверждает, что в омоновцев сверху также летели бутылки.

«В ответ по „координаторам“ несколько раз выстрелили из помповых ружей», — сообщило агентство.

С чего начались протесты

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.