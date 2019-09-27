Бойцы спецназа Росгврадии стреляли по жилым домам в Уфе

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам спецназа Росгвардии стрелять из оружия дальнего действия на военном полигоне № 6795, сообщает «Коммерсантъ». Пули попадали в заборы и крыши домов местных жителей.

Под запрет попали пулеметы, автоматические гранатометы, автоматы и снайперские винтовки. Теперь гвардейцы будут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

Иск в суд подала военная прокуратура после того, как провела проверку на полигоне вместе с экспертно-криминалистическим центром МВД Башкирии, пишет polit.ru.

В заборы и крыши жилых домов, расположенных менее чем в двух километрах от полигона, попадали пули. Представители войсковой части возражали против удовлетворения иска, однако суд, учитывая опасность, удовлетворил требования прокуроров в полном объеме.

По данным издания, местные жители уже пытались закрыть полигон, но тогда Ленинский районный суд им отказал. Власти пообещали, что полигон перенесут в другое место.