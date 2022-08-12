Бойцовская собака укусила ребенка на детской площадке в Барнауле

Жительница Барнаула рассказала, что ее ребенка укусила собака бойцовской породы, которую выгуливал другой мальчик. Ее слова приводит паблик « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, это произошло 10 августа на детской площадке рядом с домом № 16 на улице Сухэ-Батора. Когда дети побежали, животное бросилось за ними, что в итоге и привело к травмированию мальчика.

«На место происшествия вызывали хозяйку собаки, которая вела себя агрессивно и обвинила ребёнка, сказав, что он сам лез к собаке и та была в наморднике. Пришлось пригласить свидетелей и доказывать ей обратное», — утверждает мать пострадавшего

Женщина уточнила, что уже обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела против 50-летнего жителя Красноярска, из-за которого пес насмерть загрыз 5-летнего ребенка. Отец мальчика, зная о том, что пес не на привязи, занимался личными делами, и при этом отпустил малолетнего сына во двор дома.