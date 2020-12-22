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Происшествия

На Алтае браконьеры удирали от наказания по Телецкому озеру

В Алтайском заповеднике по следам нашли и поймали браконьеров, которые добыли краснокнижную кабаргу, зайцев и медведя.

Госинспекторы в рейде.
Госинспекторы в рейде.
отдел охраны Алтайского заповедника

Госинспекторы Яйлинского и Белинского участков Алтайского заповедника обнаружили на земле металлические петли, установленные для ловли кабарги, а также следы нарушителей, которые совсем недавно покинули браконьерский стан.

Сначала инспекторы следовали по тайге, затем по Телецкому озеру на лодках. В погоне участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов.

«Когда нарушители поняли, что им от погони не уйти, сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей. Недалеко от берега их лодка села на мель, спрыгнув с неё в озеро, нарушители побежали к берегу. Однако на берегу один из них был задержан и передан полиции, двум другим удалось скрыться», — рассказали в пресс-службе заповедника.

В поиске утонувшего оружия участвовал дайвер, сотрудник Станции подводных исследований Алтайского заповедника.

В отношении браконьера отделение МВД России по Улаганскому району возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ — незаконная охота.

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