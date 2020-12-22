На Алтае браконьеры удирали от наказания по Телецкому озеру

Госинспекторы Яйлинского и Белинского участков Алтайского заповедника обнаружили на земле металлические петли, установленные для ловли кабарги, а также следы нарушителей, которые совсем недавно покинули браконьерский стан.

Сначала инспекторы следовали по тайге, затем по Телецкому озеру на лодках. В погоне участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов.

«Когда нарушители поняли, что им от погони не уйти, сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей. Недалеко от берега их лодка села на мель, спрыгнув с неё в озеро, нарушители побежали к берегу. Однако на берегу один из них был задержан и передан полиции, двум другим удалось скрыться», — рассказали в пресс-службе заповедника.